Завод нефтепродуктов в Ростовской области охватил масштабный пожар

Завод нефтепродуктов в Ростовской области охватил масштабный пожар3
- 8.02.2023, 14:01
Предприятие находится в восьми километрах от границы с Украиной.
В Новошахтинске Ростовской области РФ произошел крупный пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов.
На место прибыли 42 спасателя. К тушению привлекли 13 единиц техники. В 11 часов по минскому времени пожар был локализован.
Площадь пожара, предварительно, составила 100 квадратных метров.
Предприятие находится в восьми километрах от границы с Украиной.
Ранее сайт Charter97.org писал о пожаре на нефтебазе в Белгороде.