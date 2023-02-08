Завод нефтепродуктов в Ростовской области охватил масштабный пожар 3 8.02.2023, 14:01

иллюстрационное фото

Предприятие находится в восьми километрах от границы с Украиной.

В Новошахтинске Ростовской области РФ произошел крупный пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов.

На место прибыли 42 спасателя. К тушению привлекли 13 единиц техники. В 11 часов по минскому времени пожар был локализован.

Площадь пожара, предварительно, составила 100 квадратных метров.

Предприятие находится в восьми километрах от границы с Украиной.

Ранее сайт Charter97.org писал о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

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