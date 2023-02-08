Штурмовая группа полка Калиновского выбила россиян с позиций под Бахмутом
- 8.02.2023, 14:08
- 2,206
Опубликовано видео контактного боя.
Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала видео штурмовой операции белорусских добровольцев.
«Контактный бой с оккупантом под Бахмутом. Враг на расстоянии 150 метров. Прилет арты по врагу. Жыве Беларусь, а оккупант больше нет!», — говорится в сообщении к видео.
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы полка Калиновского взяли в плен наемников из ЧВК «Вагнера».