«Китайцы ужасно злы на Путина за Украину» 8 8.02.2023, 14:39

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Александр Хара

Украинский дипломат рассказал, как будут развиваться отношения между США, Китаем и Россией.

Перед предполагаемым визитом госсекретаря США Энтони Блинкена над Америкой сбили китайский аэростат-шпион. Это случайность или Пекин намеренно идет на обострение?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:

— Китай не хочет идти на обострение. Он как-раз наоборот пытается, сохранив лицо, в конечном итоге получить прогнозируемые и стабильные отношения, которые позволили бы решать и внутренние проблемы, и продвигать внешнюю политику.

Однозначно, что этот замеченный воздушный шар, скорее всего, со шпионским оборудованием, не являлся провокацией, а обычной практикой. Видите, в данный момент получилось так, что его заметили и потом была целая внутренняя американская драма, связанная с тем, что с ним делать. Критиковали демократов, особенно президента США Джо Байдена, что он якобы не способен защитить американцев.

Могу сказать, что США использовали шары подобного типа для наблюдения за СССР в 50-60-ых годах. Тогда система ПВО была уже более-менее мощной и американцы не решались рисковать своими пилотами. Это абсолютно нормальная практика при ведении разведывательной деятельности. Она предполагает, что длительный период времени будет использовано большое количество оборудования. Это не разовая акция.

Мы видели, что США в этой ситуации поступили очень разумно. С одной стороны, Блинкен отложил свой визит для того, чтобы показать абсолютное несогласие с произошедшим. С другой стороны, в своем выступлении Байден этому моменту не уделил вообще никакого внимания. Ушел от этой тематики.

Ведь он тоже заинтересован в нескольких вещах: не эскалировать конфликт с Китаем, уменьшить зависимость США от Китая и усилить своих союзников. Прежде всего — это Тайвань, Южная Корея, Япония и Австралия. США пытаются, чтобы и Индия была больше на их стороне.

На мой взгляд, конфликта никто не хочет. Ни Китай, ни США. Идет борьба за идеологию отношений между двумя странами. Пекин даже больше заинтересован, чтобы не было конфликта, потому что он пострадает в экономическом плане. Он уже и так потерял доступ к большому количеству западных технологий.

Тот же самый Тайвань, Нидерланды, США и другие страны уже ввели более жесткий экспортный контроль, ограничения и китайцам, конечно, от этого не есть хорошо. Они не смогут заменить эти технологии и оборудование. Прежде всего — чтобы развивать свою экономику, а также оборонный сектор. Те же самые чипы нужны и в «оборонке».

— На весну 2023 года намечен визит Си Цзиньпина в Москву. Также издание The Wall Street Journal пишет, что Китай помогает России в войне, поставляя технику. Происходит ли разворот Пекина от нейтралитета в сторону поддержки Кремля и эскалации?

— Могу сказать, что нейтралитета у Китая и не было. Он был только на словах. С одной стороны, китайцы ужасно злы на Путина за нападение на Украину. Война повлекла за собой ряд негативных последствий: технологический разворот, сплочение НАТО и так далее. Эти вещи Китаю неинтересны и играют против него.

Смотрите, еще Дональд Трамп (экс-президент США — прим.) вел торговые войны и начал американскую военную машину поворачивать финансированием на противодействие Китаю. Байден это дело продолжил, но сейчас на его стороне европейцы, которые раньше не хотели конфронтации с Китаем, хотели с ним торговать. После же вторжения Путина в Украину они поняли, что эти авторитарные режимы одинаковые. Увидели похожие тенденции и в Китае: изменение Конституции. Си Цзиньпина фактически является монопольным правителем Китая и демонтировал остатки какой-то внутренней оппозиции. Идет милитаризация страны. В прошлом году мы видели большое количество вторжений в зону Тайваня. Си Цзиньпин сказал, что силой и оружием они могут его вернуть.

Грубо говоря, все эти вещи связаны с вторжением Путина. Если бы вторжения не было, то не было бы и противостояния, объединения вокруг США, в первую —очередь европейских союзников, а также и союзников-партнеров в регионе.

— Как могут развиваться отношения России и Китая?

— Оставить Путина Си Цзиньпинь не может. Он понимает, что если РФ проиграет, исчезнет как важный фактор, то все ресурсы Запада и США будут направлены на Китай. Си Цзиньпинь и Китай будут скрыто поддерживать Россию. Нет еще доказательств, что какое-то китайское оружие было передано РФ. Но технологически, финансово, покупая нефть и активы, это будет происходить.

Китай никогда не был нейтральным, незадействованным. Тем не менее, Пекин не хочет эскалации отношений. Крупнейшие китайские компании, которые поставляют чипы в iphone и для других западных компаний, не хотят попасть под санкции, потерять деньги и доступ к рынкам. Поэтому Китай будет балансировать, поддерживать Путина, но не давать ему все, что бы хозяин Кремля хотел.

На Западе существуют страхи, что Россия и Китай могут заключить какой-то союз. Они основаны на непонимании ни России, ни Китая. Россия мнит себя великой страной, которая противостоит Америки. Ей нужны ресурсы, но она считает себя суверенной и этот суверенитет не собирается никому отдавать.

Точно так же и Китай. Он понимает, что у него есть ресурсы, перспективы и возможности в плане военном, политическом, экономическом расти в этом столетии. Связывать свои руки придурковатым фюрером русского мира, который поступил чрезвычайно опрометчиво и импульсивно, уж точно они не хотят. Поэтому стратегического союза не будет.

Да, китайцы продолжат скрыто поддерживать Россию, но не настолько, как бы хотел того Путин.

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