«Боги войны»: ударная подборка работы украинской артиллерии 8.02.2023, 15:23

1,378

Оккупантов не спасает ни броня, ни маскировка.

В начале вторжения РФ в Украину американские и британские ПТРК NLAW и Javelin, а также украинская разработка «Стугна», сыграли ключевую роль в защите страны. Но в последние месяцы одной из главных ударных сил украинской армии стала артиллерия.

Весной 2022 года ВСУ получили польские артиллерийские гаубицы Krab, американские САУ M109A3GN, французские «CAESAR» и словацкие ShKH Zuzana 2.

Количественное превосходство российской армии в технике нивелируется точной стрельбой западных орудий, которыми управляют обученные по стандартам НАТО украинские бойцы.

Сайт Charter97.org собрал самые яркие видео работы украинских артиллеристов.

«Чемпион» по отлету башни

В 2022-м году российские СМИ писали, что САУ 2С7 «Пион» является самой мощной самоходной артиллерийской установкой в мире. В свою очередь украинские воины показали, как она разрывается от попадания высокоточного снаряда. Видео снято в Херсонской области.

Новейший российский танк Т-90АМ «Прорыв» был взорван с первого выстрела, а после – догорел. Экспортная стоимость такого танка составляет около 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии доходит до 4,3 млн долларов.

Благодаря украинской артиллерии у российских танков появился новый «чемпион» по отлету башни.

В Херсонской области украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский ЗРК «Тор».

Артиллеристы 57-й моторизованной бригады ВСУ меткими выстрелами уничтожили два танка противника.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На Херсонском направлении защитники Украины разгромили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 либо французской CAESAR.

Последний «полет» российского танкиста после попадания в его машину снаряда попал на видео. Меткостью отличились артиллеристы белоцерковской 72-й ОМБр имени «Черных Запорожцев».

Прерванный «пикник»

44-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ в районе города Гуляйполе заставила российских морпехов бежать со своих позиций.

44 окрема артилерійська бригада ЗСУ в районі міста Гуляйполе, змусила модних російських морпехів тікати зі своїх позицій.

Хто забарився - той у чорному пакеті додому.https://t.co/a1jxORvP7w pic.twitter.com/FvLO60E1Vy — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) January 5, 2023

Бойцы десантно-штурмовых войск и артиллеристы ВСУ уничтожили ползущее по полю подразделение россиян.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Украинские артиллеристы уничтожают врага даже в окопах. Видео записано в районе Бахмута.

Украинские артиллеристы метко ударили по позициям вражеского пехотного подразделения вблизи Бахмута.

Россияне решили сделать себе «пикник» на природе в живописном украинском лесу. С помощью аэроразведки артиллеристы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили врага.

Украинские бойцы с помощью артиллерии атаковали группу оккупантов, двигавшуюся по дороге в оккупированном населенном пункте. На 28 секунде записи видно, как взрывная волна выносит на большую высоту нечто похожее на тело ликвидированного оккупанта.

Оккупантам не помогают ни маскировка, ни окопы. На видео ниже видно, как артиллеристы одной из отдельных аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили личный состав и боекомплект россиян на юге Украины.

Украинские бойцы обнаружили группу российских солдат, пытавшихся замаскироваться на частном подворье. Чем это закончилось, можно увидеть на следующем видео.

«Разукомплектовка» оборудованных позиций

Грандиозный взрыв уничтожил командный пункт армии РФ. Удар нанесли артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Бойцы Нацгвардии ударили по казармам «Вагнера» под Бахмутом. Взвод оккупантов почти полностью был уничтожен.

Россияне разместились в доме одного из захваченных сел. Там же они складировали боекомплект. Ситуацией грамотно воспользовались артиллеристы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Вооруженных сил Украины. Сверхмощный взрыв попал на видео.

В районе Бахмута Донецкой области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

Ночная корректировка огня от аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» удачно дополнена работой смежной артиллерии на Бахмутском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».