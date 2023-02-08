«Только кретины так атакуют»: Гиркин устроил истерику из-за потерь армии РФ под Угледаром 2 8.02.2023, 15:33

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Командование бросило россиян на новый штурм без учета предыдущих ошибок.

Российская армия пошла на новый штурм Угледара, который закончился разгромом и большими потерями для участвовавших в нем подразделений ВС РФ.

Об этом сообщил бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин.

В своем Telegram-канале он проанализировал ситуацию на фронте, отметив тяжелую для россиян ситуацию под Угледаром. Именно этот населенный пункт российская армия пытается штурмовать на протяжении нескольких последних недель, однако несет тяжелейшие потери в живой силе и технике.

Гиркин подчеркнул, что, согласно поступающей от его источников информации, командование бросило россиян на новый штурм, который закончился большими потерями.

Он отметил, что тяжелые потери ВС РФ под Угледаром являются следствием того, что в российском командовании сидят «кретины», которые на протяжении нескольких последних месяцев пытаются устраивать лобовые штурмы хорошо укрепленных позиций ВСУ.

«На основании анализа поступающей отрывочной информации, очередной штурм Угледара отражен с большими потерями для участвовавших в нем подразделений ВС РФ», - пишет он.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями разгрома российских бронетанковых соединений под Угледаром.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях ВСУ разгромили под Угледаром четыре танковые колонны войск РФ.

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