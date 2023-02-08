Рельсовых партизан из Мозыря приговорили к огромным срокам заключения 8.02.2023, 15:51

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Политзаключенных обвинили в попытке помешать движению российских военных поездов.

Гомельский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича в закрытом режиме. Сельвич получил наказание 14 лет колонии, Плешкун — 16, передает «Радыё Свабода».

34-летнего Сергея Плешкуна и 45-летнего Юрия Сельвича задержали в марте 2022 года. Белорусское телевидение выпустило тогда сюжет, из которого следует, что за жителями Мозыря следили сотрудники КГБ. В гараже одного из задержанных Сергей и Юрий якобы «обсуждали возможности помешать движению российской военной техники по железной дороге». Окончательное обвинение им предъявили по семи статьям УК.

Согласно материалам дела, в период с августа 2020-го по февраль 2022 года Плешкун и Сельвич якобы приобрели компоненты для изготовления «коктейлей Молотова» и пиротехническое изделие, которые хранили и перевозили в разных транспортных средствах и местах с целью их использования.

Также их обвинили в том, что у одного из предприятий Мозырского района Плешкун и Сельвич нанесли краской на забор и знак рисунки и надписи.

Кто такие Сергей Плешкун и Юрий Сельвич

Один из задержанных, 44-летний Юрий Сельвич, женат, имеет троих детей. Двое взрослых сыновей на момент задержания Сельвича были в армии, один служил в Марьиной Горке после окончания университета. Также в семье воспитывается приемная дочь, ей 10 лет. По словам знакомых, Юрий работал «на себя», занимался ремонтами.

«Он активно участвовал в протестах, которые были в Мозыре после выборов. Сельвича дважды задерживали по 23.34, один раз были «сутки», второй раз штраф. Юрий помогал финансово родственникам политзаключенных. Ну говорили они что-то, но действий никаких не было», — объяснил друг обвиняемого.

Сергей Плешкун имеет жену и двоих детей. Один сын ходит в первый класс, второму еще нет года. Жена Плешкуна в декретном отпуске.

«Сергей работал торговым агентом. Он хороший муж, отец и друг. Настоящий, таких очень мало. Он и Юрий пожертвовали собой ради свободной Беларуси», — отметила знакомая задержанного, также жительница Мозыря.

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