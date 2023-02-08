В Турции погибла белоруска вместе с мужем и двумя детьми 1 8.02.2023, 17:12

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иллюстрационное фото AP/Francisco Seco

В доме, где жила эта семья, спаслись все, кроме них.

В городе Кахраманмараше у Газиантепа – эпицентра землетрясения – погибла белоруска вместе с мужем и детьми. Об этом «Белсату» рассказала ее знакомая, также гражданка Беларуси, которая постоянно живет в Турции:

«В свое время мой и ее муж вместе учились в Минске. После мы уже здесь, в Турции, дружили семьями. Два дня не доходили сообщения, оба телефона были выключены. Мы надеялись до последнего, что живы, что просто села батарея. Один из друзей ее мужа написал, что они под завалом, их ищут. А потом написал, что уже все, их нет. Позже это подтвердили их родные. Сказали, что все спаслись, кроме их семьи».

В семье воспитывали 11-летнего мальчика и 4-летнюю девочку.

Знакомые сейчас ищут родных погибшей белоруски. Где ее похоронят, пока не известно.

«Сейчас туда никого не пускают, мы считаем, что из-за количества погибших их будут хоронить как можно скорее. Поэтому даже не знаю, можно ли в таком случае забрать их. Даже мы не можем туда заехать, так как города закрыты», – говорит собеседница телеканала.

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