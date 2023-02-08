В Украине ликвидировали очередного российского подполковника 4 8.02.2023, 17:36

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Военную карьеру оккупант строил в Бурятии.

В Украине ликвидирован очередной российский оккупант высокого офицерского звания — подполковник вооруженных сил РФ Степан Викторович Кунугуров 1985 года рождения, вероятно, артиллерист. По крайней мере, известно, что он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer», системно отслеживающий некрологи в рашистских средствах массовой информации, социальных сетях и ведомственных ресурсах.

В группе «Тугулимский район» (Свердловская область РФ) «ВКонтакте» указывается, что Кунгуров «погиб» в зоне «СВО» - то есть в результате боевых действий в Украине.

Он родился в деревне Моирева Свердловской области. Школу окончил в райцентре Талица, потом поступил в Евак. Служил в городе Улан-Удэ (Бурятия).

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