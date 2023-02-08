Очереди на выезд из Беларуси снова растут 8.02.2023, 18:32

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Актуальная ситуация на границе.

На выезд из Беларуси снова растут очереди. В пунктах пропуска наблюдается скопление как легкового, так и из грузового транспорта.

Наибольшее скопление транспорта фиксируется на въезд в Польшу, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, по состоянию на среду в очередях на выезд грузового транспорта с территории Беларуси в Польшу стоит более 200 фур и более 230 легковых автомобилей.

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