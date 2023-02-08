ЕС потребовал от европейских банков уйти из России 5 8.02.2023, 20:47

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Любыми способами.

Европейский центробанк усиливает давление на банки зоны евро, требуя, чтобы они прекратили бизнес в России, пишет Financial Times.

Несмотря на то, что «окно» для выхода с российского рынка сужается, а любые сделки по продаже банковского бизнеса запрещены без одобрения Кремля, ЕЦБ приветствует «любые шаги» банков по уходу из РФ, заявил в среду директор по надзору регулятора Андреа Энриа.

«Конечно, мы оказываем давление на банки, с тем чтобы они активно управляли своими рисками, связанными с Россией», - подчеркнул он, добавив, что «любая возможность» уйти из РФ будет «привлекательной» с регуляторной точки зрения.

Из 45 западных банков, работавших в России до начала войны, лишь единицы смогли покинуть рынок, причем с большими потерями. Продать бизнес, в частности, удалось французской группе Societe Generale. Ее Росбанк достался миллиардеру Владимиру Потанину, который незамедлительно оказался в санкционных списках Великобритании, после чего и сам банк был отрезан от операций в фунтах и клиринговой системы Clearstream.

При этом два крупнейших европейских банка в РФ — Райффайзенбанк и «Юникредит» - продолжают работать. Сохраняя доступ к системе SWIFT, они остаются одним из последних «окон в мир» для россиян, желающих вывести деньги из страны.

Райффайзенбанк обслуживает 4,2 млн российских клиентов и держит в РФ активы на 28 млрд евро. Юникредит имеет 2 млн клиентов. Оба банка находятся под прямым надзором ЕЦБ, и у «Юникредит» уже возникли «трения» с регулятором, требующим, чтобы банк покинул Россию, рассказывали ранее осведомленные источники FT.

По их словам, переговоры о возможной продаже бизнеса западных банков осложняются тем, что глаз на них положили близкие Кремлю бизнесмены.

«Есть несколько очень влиятельных россиян, имеющих тесные связи с Кремлем, которые пытаются использовать свое влияние, чтобы отобрать эти организации у бегущих иностранцев», — рассказал участник переговоров о продаже активов западного банка в России.

«Ситуация очень нестабильная, и правила действительно неясны», — отметила партнер юридической фирмы Dechert Лаура Бранк. По ее словам, работа над сделками идет каждый день, но «это становится все более и более сложной задачей».

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, де-факто запретивший иностранным банкам уходить из России. Согласно документу, чтобы избавиться от доли, нерезидентам потребуется получать специальное разрешение президента, а без него сделки будут считаться «ничтожными». Новые владельцы, купившие банк без «визы» Кремля, будут лишены «прав, предусмотренных законодательством» РФ.

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