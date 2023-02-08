МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси после приговора Почобуту 8.02.2023, 21:56

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Журналиста приговорили к восьми годам колонии усиленного режима.

Поверенный в делах Беларуси в Варшаве Александр Чесновский 8 февраля был вызван в Министерство иностранных дел Польши после вынесения приговора журналисту Анджею Почобуту.

«Мы не считаем приговор справедливым. (…) Мы приложим все законные усилия, которые могут привести к его освобождению», — заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Ранее МИД Польши назвал решение суда по Почобуту несправедливым и призвал освободить журналиста.

«Политически мотивированный показательный процесс и сегодняшний приговор являются ярким свидетельством антипольских действий белорусских властей», — говорилось в заявлении.

Напомним, сегодня Гродненский областной суд приговорил журналиста, члена лишенного регистрации белорусскими властями Союза поляков Беларуси Анджея Почобута к 8 годам колонии усиленного режима.

Андрей Почобут находится за решеткой с 25 марта 2021 года. Вместе с ним были задержаны и другие активисты Союза поляков: Ирена Бернацкая, Мария Тишковская, Анна Панишева и Анжелика Борис.

В июне того же года троих из пятерых задержанных (Панишеву, Тишковскую и Бернацкую) выслали в Польшу. Анджей Почобут и Анжелика Борис от освобождения в обмен на депортацию отказались. Журналист находится в заключении до сих пор, а вот главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис 25 марта 2022-го выпустили из СИЗО под домашний арест — за решеткой она провела год.

Осенью КГБ внес Почобута в перечень «лиц, причастных к террористической деятельности». Правозащитники признали журналиста политическим заключенным.

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