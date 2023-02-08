СМИ: На белорусских полигонах тренируют российских заключенных для ЧВК «Вагнера» 1 8.02.2023, 22:18

2,386

Периодически бывают попытки побега.

«Белорусские милиционеры воют. Периодически бывают попытки побега», — сообщил «Нашай Ніве» осведомленный источник в армии.

Лукашенковцы уже не скрывают, что белорусские инструкторы учат российских мобилизованных, как убивать украинцев.

В то же время в «Нашу Нiву» приходят сигналы о том, что белорусские инструкторы тренируют не только «мобиков», но и заключенных-вагнеровцев, которых Пригожин набирает под обещания свободы после участия в войне.

«Да, их тренируют. В Минской области. Охрана этих лагерей усилена, белорусские милиционеры воют. Охранять зеков с доступом к оружию — риск. Периодически бывают попытки побега, безуспешные», — сообщил «Нашай Ніве» осведомленный источник в армии.

Россия, потерпев крах в своей попытке захватить Украину полностью и ликвидировать украинскую государственность, пытается добиться контроля, по крайней мере, над четырьмя областями юга Украины. Уже пять месяцев упорные бои идут за город Бахмут. Основной ударной силой там стали бойцы группы «Вагнер».

Частная военной компания «Вагнер» — это своего рода аналог добровольной бригады СС под командованием Оскара Дирлевангера в гитлеровской Германии. В «Вагнер» сейчас собрали уголовников, включая насильников и убийц, из тюрем по всей России.

Командующий «Вагнера» — бывший кремлевский «повар» Евгений Пригожин. Он борется за политическое влияние внутри путинской системы, противопоставляя себя армии, которая показала себя как неэффективной, так и не особо стремящейся воевать в империалистической войне.

«Можно подумать, что Пригожин имеет меньший мобилизационный резерв, поэтому и заинтересован в лучшей (хотя это тоже условно — невозможно за недели и месяцы научить хорошего солдата с той базой, что есть в России и Беларуси) подготовке своих бойцов. В то же время, в «Вагнере» заинтересована Россия, поэтому этот вопрос мог решаться и лично двумя диктаторами», — добавил другой наш собеседник из белорусской армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».