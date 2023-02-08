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Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение

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  • 8.02.2023, 22:29
Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение

Уничтожены 12 оккупантов.

Во вторник, 7 февраля, украинские военные отразили вражеский штурм под Бахмутом в Донецкой области и ликвидировали 12 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

«Бойцы Сил обороны Украины контратакой ликвидировали подразделение оккупантов возле Бахмута. Вчера бойцы Госпогранслужбы отразили длительный штурм россиян в окрестностях города-крепости Бахмут», - говорится в сообщении.

В позиционной борьбе пограничники создали благоприятные условия для контратаки, которую при поддержке артиллерии и минометчиков провели вместе с бойцами из Национальной гвардии Украины и ВСУ.

«Огнем из стрелкового и группового оружия Силы обороны Украины заставили врага сбежать с позиций. По меньшей мере, 12 захватчиков во время контрнаступления ликвидированы, 16 - ранены», - добавили в ГПСУ.

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