Newsweek: Между Путиным и «Вагнером» начался конфликт, приближающийся к апогею 8.02.2023, 22:59

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Пригожин пытается стать героем войны против Украины, чтобы продвигать свои политические амбиции.

Когда-то он продавал хот-доги после того, как отсидел в тюрьме за ограбление и мошенничество. С того времени Евгений Пригожин стремительно поднялся в российском обществе, обретя большое богатство. А в прошлом году он стал одним из ключевых игроков в войне, которую начал его близкий друг Владимир Путин.

61-летний российский бизнесмен, заслуживший прозвище «повар Путина» из-за кейтеринговых контрактов с Кремлем, приписывает себе захват украинского Соледара в январе. Небольшой город с соляной шахтой на Донбассе стал первым боевым достижением России с лета 2022 года. Однако теперь собственик ЧВК «Вагнер» начал терять влияние в российской войне против Украины. Его аппетиты в политической сфере начали расти. Из-за этого трещины появились на отношениях Пригожина с Кремлем, - пишет Newsweek.

Ссоры из-за поражений на поле битвы в Украине становятся все более частыми. Пригожин хвалит своих наемников, называя их наиболее эффективной силой на войне, несмотря на то, что они не смогли сильно продвинуться в Бахмуте, на безуспешный штурм которого «Вагнер» бросал своих бойцов в течение шести месяцев. Наемники, которые играли большую роль в нынешней агрессии против Украины, а также помогали российской армии аннексировать Крым в 2014 году, теперь, кажется, играют не столь большую роль в операциях вблизи Бахмута. Путин постепенно отказывается от «Вагнера», предпочитая солдат регулярной российской армии и правительственных чиновников.

«Таким образом Кремль, похоже, посылает очень публичный сигнал Пригожину: российское Минобороны управляет конфликтом и может закончить войну без него», – говорится в статье.

Амбиции Пригожина

С тех пор, как «повар Путина» вышел из тени в сентябре 2022 года и признал, что владеет ЧВК «Вагнер», его потенциальные политические амбиции были темой интенсивных спекуляций. Отбывший срок за решеткой выходец из Санкт-Петербурга быстро заработал репутацию в войне после того, как появилось видео, на котором он вербует наемников в российских тюрьмах. Это видео появилось как раз тогда, когда стало известно, что России не хватает солдат для войны против Украины.

Месяцами Пригожин вербовал заключенных россиян, обещая им отмену приговоров и немалые деньги за 6 месяцев участия в войне. Для этого ему пришлось убедить Путина в тайне подписывать помилование. Старший исследователь Королевского института объединенных служб (RUSI) Джоана де Деус Перейра объяснила, что в начале войны между Кремлем и «Вагнером» существовали в основном коммерческие отношения. По ее словам, военизированное формирование поначалу казалось «очень полезным инструментом» и удобным «орудием войны».

«Когда Пригожин наконец признал, что он спонсор «Вагнера», можно проследить четкое построение политического персонажа. Теперь Пригожин стал гораздо более опасным как политический деятель, чем ему хотелось бы», – пояснила эксперт RUSI.

Newsweek пишет, что отношения Пригожина с Кремлем начали распадаться, когда бизнесмен стал выставлять себя как военное и политическое решение.

«Он видит себя министром обороны или кем-то высокого ранга в Кремле, кем-то достаточно заметным и уважительным, чтобы получить вознаграждение от того, что он сделал для страны», – пояснила Де Деус Перейра.

Эксперт по посткоммунистической трансформации в Восточной Европе и постсоветском пространстве в Университете Оксфорда Влад Михненко сказал, что Пригожин, похоже, решил, что ему нужна большая публичная роль в России.

«Его больше не удовлетворяет то, что он просто теневой подряд в частном секторе. Похоже, он хочет чего-то большего, более серьезную официальную работу», – сказал Newsweek эксперт.

Де Деус Перейра добавила, что "Вагнер" теряет влияние, потому что "Кремль хочет показать, что он здесь главный". В это время, мотив Пригожина – это «национальная гордость и деньги».

«Он хочет признания за его подвиги. Но если он скажет о своих политических устремлениях, в тот же момент его убьют. Он отчаянно хочет, чтобы его считали героем. И если это произойдет, у него будет одобрение российского общественного мнения. Поэтому ему нужно стать не просто инструментом войны, а героем», – объяснила эксперт RUSI.

Соледар разжег напряжение

После оккупации Соледара Пригожин опубликовал видео, в котором хвалит своих наемников как «самую опытную армию в мире сегодня». Напряжение возникло тогда, когда Путин присвоил успех в Соледаре Министерству обороны РФ, не упомянув вообще о «Вагнере». Пригожин обвинил министерство в попытке умалить роль наемников в оккупации украинского города и умалении их достижений.

«У всех было четкое понимание, что происходит с теми заключенными, которые идут на войну Кремля против Украины», - сказал он, добавив, что раньше наемникам удавалось завербовать по 115 мужчин, а недавно - только 8 согласились идти на войну.

Это означает, что битва за Бахмут уменьшила статус наемников Пригожина, ранее считавшихся элитными бойцами. Михненко отметил, что «Вагнер» – это фактически «отряд самоубийц». А это не очень хорошая реклама.

Пригожин отошел в сторону

По мнению Михненко, яркий пример того, что Путин пренебрежительно относится к Пригожину, случился во время визита российского президента в Санкт-Петербург в январе. Тогда не было «очевидных встреч с Пригожиным… хотя тот просил о встрече». Путин провел рабочую встречу с губернатором Александром Бегловым 18 января. Они обсудили создание добровольческих батальонов для отправки на войну против Украины.

Институт исследования войны (ISW) объяснил, что Беглов – это «один из ярых врагов Пригожина». Владелец ЧВК «Вагнер» однажды вел кампанию, пытаясь добиться отстранения губернатора от должности.

Михненко указал на фото, опубликованное Кремлем. На нем Путин стоит рядом с Бегловым. И это, по его мнению, "еще один сигнал Пригожину, чтобы он отступил".

«Кремль пытается запихнуть джина обратно в бутылку, пропуская «Вагнер» через мясорубку в Бахмуте и отрезая их… Пригожину говорят, что могут закончить войну без него», – объяснил эксперт.

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