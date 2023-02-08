В Белостоке прошла акция в поддержку Анджея Почобута 8.02.2023, 23:13

Фото: «Белсат»

Журналиста сегодня приговорили к восьми годам колонии усиленного режима.

Акция в поддержку журналиста и политзаключенного Анджея Почобута прошла 8 февраля в Белстоке, как передает корреспондент «Белсата».

В самом центре Белостока в сквере, возле памятника Ежи Попелушко состоялась акция в поддержку Анджея Почобута. Сегодня журналист и активист независимого Союза поляков получил от лукашенковского суда 8 лет лишения свободы.

В Белостоке Почобут известная и уважаемая личность, как среди поляков, так и среди беларусской диаспоры. Много знакомых и коллег Анджея было вынуждены выехать из Беларуси. В самом центре Белостока стоит большой портрет Почобута. Уже почти два года проходят акции солидарности. Когда прошла первая подобная акция весной 2021 года, люди надеялись, что журналист скоро будет на свободе, но Почобут отсидел почти два года.

Процесс проходил в закрытом режиме. Друзья и соратники журналиста говорят, что дело было шито белыми нитками и никаких доказательств у следствия не было. Если бы было иначе – это бы активно использовала пропаганда.

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