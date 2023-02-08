Украденные на оккупированных территориях Украины деньги пытаются легализовать через Беларусь 8.02.2023, 23:26

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О схеме сообщила Госпогранслужба Украины.

Украденные на оккупированных территориях Украины деньги пытаются легализовать через РФ, Беларусь и ЕС. О схеме сообщила Госпогранслужба Украины.

На днях на границе Украины и одной из стран ЕС были выявлены 7,25 млн гривен, которые пытался ввезти 46-летний гражданин Украины. Он не смог подтвердить законность происхождения средств, указанных в таможенной декларации.

Ведется расследование. «Пограничные оперативники совместно с представителями Бюро экономической безопасности и СБУ установили, что это уже не первый похожий случай. У таких схем есть определенный алгоритм: украденные на временно оккупированных территориях суммы вывозят через территорию России и Беларуси в страны ЕС, затем наличные пытаются ввезти в Украину и ввести в оборот для создания реальных угроз национальным интересам Украины», — говорится в сообщении пограничников.

В январе этого года литовская таможня объявляла, что усиливает контроль за провозом из Беларуси наличных украинских гривен. По информации литовской стороны в конце 2022 года значительно выросло число попыток провезти крупные суммы в украинской валюте. При этом деньги пытались ввозить граждане Беларуси, а не Украины. Тогда литовские таможенники заявляли, что подозревают попытки легализовать средства, похищенные в Украине в ходе войны. Сообщалось, что на литовской границе были задержаны около 44 млн гривен.

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