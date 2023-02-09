Лию Ахеджакову уволили из театра из-за антивоенной позиции 9.02.2023, 5:02

Лия Ахеджакова

В начале полномасштабного вторжения РФ актриса осудила Путина и выразила поддержку народу Украины.

Известную актрису, уроженку Днепра Лию Ахеджакову по приказу руководства уволили из театра Современник из-за поддержи Украины.

По ее словам театр, в котором она работала 45 лет начал получать гневные письма в ее адрес, поэтому знаменитость убрали со всех постановок.

При этом Лия Ахеджакова заявила, что знает, чьих это рук дело, однако понимает, что ничего сделать не может.

«Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя», - сказала она.

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