ISW: Россияне начали наступление в Луганской области 9.02.2023, 8:08

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ВСУ могут его использовать для контратаки.

Темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области в течение последней недели вырос.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение войск РФ к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

«Подразделения полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии (ЦВО), поддержанные частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции», - говорится в отчете.

В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы не дают врагу получить значительные успехи.

Специалисты объясняют, что оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

«Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении», - добавили в Институте изучения войны.

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