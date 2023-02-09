В российском Новосибирске взорвался жилой многоэтажный дом 2 9.02.2023, 8:27

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Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Здание частично обрушилось после взрыва и пожара.

Утром 9 февраля в российском Новосибирске загорелся жилой дом на улице Линейной. Очевидцы сообщили местным журналистам, что был слышен взрыв, над зданием поднялся столб дыма.

— Я слышала взрыв. Ну или хлопок. Это через железную дорогу от меня, — сообщила местная жительница Анна.

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

— Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф, — сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

— Утечка газа — предварительная причина взрыва в жилом доме в Новосибирске, — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Фото: читательница NGS.RU

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Количество пострадавших в ЧП в Новосибирске увеличилось до восьми.

— По уточненным данным, в настоящее время один погибший и восемь пострадавших, — сказал начальник новосибирского ГУ МЧС Виктор Орлов. — Под завалами дома могут находиться три человека, их ищут спасатели.

Жители дома, где случился взрыв газа, рассказали журналистам, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовые шланги.

— Пару дней назад ходила девушка по квартирам, представлялась сотрудницей «Межрегионгаза» и предлагала заменить газовые шланги, — рассказал житель дома.

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