Украинский генерал: Наступление станет ловушкой для армии РФ 9.02.2023, 9:04

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Устаревшую технику собирали «по сусекам».

В последние недели много говорилось о предстоящем наступлении армии России. Сегодня есть признаки того, что оно фактически началось. Враг с большим трудом собрал новые тысячи мобилизованных, «по сусекам» отыскал старую технику и начал продвижение на пяти направлениях. Тем не менее, даже в Кремле понимают, что «впереди очень серьезные испытания», что большая война против Украины бесперспективна и что ее необходимо заканчивать.

По итогам этой войны Кремль хотел бы оставить за собой контроль над Крымом и Донбассом. Что касается новых захваченных территорий, то враг может использовать их, чтобы торговаться с Украиной – сдавать их в обмен на переговоры. Об этом в эксклюзивном интервью obozrevatel.com рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня Россия умоляет о переговорах с Украиной. Она собрала пул переговорщиков и активно ищет посредников. Обратите внимание: с одной стороны, Кремль готовит новое наступление в Украине, с другой, стремиться закончить войну на текущих позициях. Как можно объяснить такой парадокс?

– На мой взгляд, парадокса здесь нет. Это признак двуликости Путина и всей его клики. Они чувствуют, что впереди очень серьезные испытания, и их результаты, скорее всего, будут не в их пользу. Несмотря на всю подготовку.

Из последних сил в России мобилизуют людей, собирают по сусекам последнюю технику. Это приводит к тому, что хоть и медленно, но все же они начали продвигаться на пяти направлениях на востоке с попыткой выполнить путинскую задачу.

Не исключено, что и сегодня, как перед полномасштабным вторжением, военные докладывают Путину, что большая война малоперспективна, если не сказать больше – проигрышная. Поэтому надо искать другие пути, в том числе дипломатические, что они и делают.

Кремль собирает по всему миру своих приспешников для того, чтобы попытаться остановить войну, но на его условиях. А они сводятся к тому, чтобы легитимизировать все захваты – и 2014, и 2022 года. Естественно, для Украины это неприемлемо, на это мы никогда не согласимся, как бы нам ни было тяжело.

Но Россия продолжает накапливать резервы. Они смогли собрать порядка 150-200 тысяч мобилизованных, которые проходят подготовку. Конечно же, «частичная мобилизация» в РФ – чистый обман. Приказа Путина о приостановке мобилизации нет, да дело и не в приказах. Для них это абсолютно формальный элемент. Набирать будут столько, сколько необходимо. Весь вопрос только в том, как их готовить, чем вооружать и обеспечивать. А с этим чем дальше, тем больше проблем.

Что касается позиции Запада, то, к сожалению, часть западных политиков, подкармливаемых путинскими нефте- и газодолларами, уже поднимают вопрос об окончании войны. Дескать, подумаешь, потеря 20% территории, зато будет мир – и так далее.

Таким образом, борьба на глобальном уровне продолжается и на фронте, и в сфере политической, экономической и идеологической.

– Вы допускаете, что Путин хотел бы оставить за собой территории, которые были оккупированы до 23 февраля 2022 года. Устроил бы его такой вариант – переведения конфликта в затяжной, как это было на протяжении предыдущих восьми лет? В частности, для того, чтобы выиграть выборы 2024 года, хотя мы понимаем, что такое «выборы» в России.

– Да, это выборы без выбора. Это один из вариантов. В первую очередь, Россия хотела бы оставить за собой Крым, а также Донбасс, ведь ради «народа Донбасса» они воюют. Но также и новые позиции, например, в Херсонской и Запорожской области.

Они рассматривают разные варианты. В том числе и этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам. Это для них выигрыш времени.

Время необходимо Кремлю для того, чтобы изготовиться к новому наступлению. Как мы помним, в последний раз пауза составляла восемь лет – они собирали силы, планировали эту войну и в конце концов развязали ее.

– В интервью Тарасу Безезовцу генерал США Бэн Ходжес заявил, что россиянам не удалось собрать достаточное войско, чтобы провести большое наступление, а также подготовить его. Армия оккупанта также не решила логистические проблемы. По его прогнозам, враг будет и дальше забрасывать украинские позиции пушечным мясом. Согласны ли вы с такими оценками? Каков ваш прогноз в отношении этого наступления?

– Если говорить в контексте перспективы, то реализация этих процессов уже началась. Мы видим, что враг пополнил резервы, которые были собраны в ходе первой волны мобилизации. Но ситуация уже не та, как было в начале войны. Есть проблемы с техникой и боеприпасами. Поэтому они рассчитывают решать задачи за счет пехоты. Как она обучена – это уже другой вопрос.

Используют кадровые части, а затем в них заводят «вагнеровцев» и мобилизованных. Кто выживет – будет воевать дальше, но значительная часть из них гибнет или получает ранения.

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая – ситуация по состоянию на сейчас. Она усугубилась. Противник медленно, но пытается продвигаться на пяти направлениях, он ставит перед собой задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах. При условии успехов хотя бы тактического уровня заводить стратегический резерв – 150-200 тысяч, которых продолжают готовить. Хотя уже сейчас из этого резерва с учебного полигона в Беларуси в район боевых действий заводится вторая мотострелковая дивизия.

Вторая – принципиальный вопрос. Важно, чтобы до того, как в Украину зайдет эта многочисленная обученная группировка врага, наша страна получила необходимую военную помощь. Специалисты НАТО понимают, что для победы в этой войне необходимо использовать все конвенциальное оружие, чтобы сравнять военные потенциалы Сил обороны Украины и группировки российских войск. Такая перспектива есть.

Но я согласен с Ходжесом в том, что прогноз для российской стороны по большей части пессимистичный. Отсюда их спешка, отсюда стремление продемонстрировать успехи до годовщины вторжения, 24 февраля. Для Путина важно выполнение каких-то существенных задач, чтобы сохранить лицо перед своим «глубинным народом».

– Вы упомянули о западной помощи. В этом контексте знаковое заявление сделал президент США Джо Байден. В обращении к Конгрессу он сказал, что «мы встали рядом с украинским народом», что «мы будем с вами столько, сколько потребуется». Это сугубо политическое заявление или свидетельство того, что Соединенные Штаты готовы обеспечить победу Украины на поле боя?

– В первую очередь, это заявление политическое. Но мы знаем, какую помощь коалиция из более 50 стран, в первую очередь, НАТО оказывает Украине. Хотя с учетом скорости предоставления и номенклатуры вооружений и техники мы видим, что пока союзники решают задачу того, чтобы Украина не проиграла.

Только постепенно и очень медленно они переходят в состояние – и это отчасти уже декларируется политически, - чтобы Украина вместе со своими союзниками выиграла в этой войне. А это означает, как сказал министр обороны США Ллойд Остин на первом «Рамштайне», что российская армия должна быть приведена в состояние, когда она была бы не готова в ближайшее время вести такие войны, как она ведет сейчас в Украине.

Для решения такой стратегической задачи необходимо соответствующее логистическое обеспечение на уровне победы Украины в этой войне. Пока его нет. Недостает важнейших компонентов, таких, как авиационные. Это не только пилотируемая, но и беспилотная авиация, и ударная, и дроны-камикадзе. И конечно, ракетная и артиллерийская составляющая, в которой противник имеет значительное преимущество. Мы ощущаем это регулярно, когда страна-агрессор наносит ракетные удары по территории Украины.

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