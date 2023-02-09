На Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение» 1 9.02.2023, 10:10

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Карты боев от ISW.

На Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение» - россияне пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время в Запорожской области они вынуждены строить защитные сооружения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Подготовка к наступлению России в Луганской и Харьковской областях

8 февраля российские войска продолжили наступательные действия северо-западнее Сватового. 8 февраля глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска усиливают свое присутствие к северо-западу от Сватового в районе Купянска и Двухлетней. Бывший депутат так называемой ЛНР заявил, что ожесточенные бои продолжаются в 7 км от района Купянска, вероятно, имея в виду районы близ Синьковки, которые, по словам российских источников, российские войска захватили 6 февраля.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли ограниченный наземный удар вблизи Новоселовского, примерно в 15 км северо-западнее Сватового. Бывший командир российских боевиков и националистический «военкор» Игорь Гиркин отрицает, что по состоянию на 8 февраля российские войска достигли каких-либо значительных территориальных достижений в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

Также сообщается, что российские войска активизировали наступательные действия в Кременной районе. Глава Луганской области Сергей Гайдай 8 февраля заявил, что на Кременском направлении наблюдается «максимальное обострение» и на этом участке российские войска пытаются прорвать украинскую оборону. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали вблизи Краснопоповки (5 км к северу от Кременной).

Несколько российских военных блогеров распространили неподтвержденные кадры неопределенных подразделений Центрального и Западного военных округов, пересекших реку Жеребец, протекающую с севера на юг на западе Луганской области, примерно параллельно линии Сватово-Кременная и захватили украинские позиции в неустановленном месте примерно 6 февраля. Российские источники также сообщили, что части 3-й мотострелковой дивизии (20-й общевойсковой армии, Западный военный округ) приближаются к реке Жеребец и угрожают украинским позициям в этом районе.

Известный российский «военкор» опубликовал кадры, на которых 59-й танковый полк 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) наступает на Торское (13 км к западу от Кременной) и утверждает, что это подразделение отбросило украинские силы на второстепенных рубежах обороны.

8 февраля российские войска продолжали наступательные операции к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали вблизи Шепилового (7 км к югу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» и 2-й бригады 2-го армейского корпуса так называемой «ЛНР» захватили украинские позиции вблизи Берестового, в 30 км к югу от Кременной. Кажется, российские войска продвигаются к северо-востоку от района Бахмута в направлении Северска (17 км юго-западнее Кременной), чтобы обеспечить линию поддержки вероятного основного наступления россиян прямо на запад в направлении Кременной.

Ситуация на Донбассе

Российские войска совершили наземные атаки вокруг Бахмута и продолжили тактические наступления 8 февраля. Геолокационные видеозаписи, опубликованные между 4 и 8 февраля, подтверждают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Бахмута близ Красной Горы и Железнянского (10 км к северу от Бахмута), в Ступках район северного Бахмута и юго-западнее Бахмута близ Ивановского.

Зрительно подтверждено, что российские силы находятся в радиусе 2,5 км от трассы E40 Бахмут-Славянск. В украинском Генштабе также сообщили, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского (30 км к северо-востоку), Федоровки (15 км к северо-востоку), Спорного (27 км к северо-востоку), Вымики (20 км к северо-востоку); к северу от Бахмута у Парасковеевки (5 км к северу) и Красной Горы (4 км к северу); к северо-западу от Бахмута близ Орехово-Василовки (12 км к северо-западу) и Дубово-Василовки (7 км к северо-западу); и западнее Бахмута возле Ивановского (5 км западнее) и Часов Яр (10 км западнее).

Сообщение украинского Генштаба о том, что российские войска наступают в направлении Орехово-Василовки и Дубово-Василовки, согласовывается с геолокационными кадрами боевых действий и указывает на то, что российские войска стремятся оцепить Бахмут, отрезав украинским войскам доступ к E40. Подобным образом отчет о российском нападении на Времен Яр свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, подошли ближе к трассе Т0504 Константиновка-Времени Яр-Бахмут к юго-западу от Бахмута. Российские источники утверждали, что боевики группы «Вагнера» взяли под контроль Красную Гору и ведут бои к северо-востоку от Бахмута. Российские «военкоры» также утверждали, что силы «Вагнера» установили огненное ограничение на участке трассы Т0504 между Ступочками и Ивановским.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк 8 февраля. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские штурмы вблизи Авдеевки, к северу от Авдеевки вблизи Каменки и вдоль западной окраины города Донецка возле населенных пунктов Водяное, Первомайское и Красногоровка. Бывший российский офицер и известный «военкор» Игорь Гиркин утверждал, что российский войска не продвигались под Авдеевкой и понесли большие потери.

Его коллега утверждал, что бои продолжаются в западной Марьинке (на юго-западной окраине Донецка) и неопределенные подразделения Южного военного округа (ПВО) 8 февраля продвинулись через городские районы Марьинки. Он также заявил, что российским войскам удалось закрепиться на позициях вблизи шиномонтажного завода в Марьинке. Сообщается, что на видео, опубликованном «военкорами» 8 февраля, танковые подразделения СМД атакуют украинские позиции в Марьинке, а российские танки действуют в западной Марьинке.

Бывший замминистра внутренних дел так называемой «ЛНР» Виталий Киселев 8 февраля опубликовал видео, на котором якобы видно, как российские части 150-й мотострелковой дивизии (8-й общевойсковой армии, ОВО) атакуют Марьинку, и утверждает, что российские войска очистили там все украинские укрепления. Развертывание значительных российских обычных военных подразделений в этом районе заметно, если это подтвердится. Гиркин, однако, утверждал, что ситуация в Марьинке не изменилась и продолжает развиваться безжизненными темпами.

8 февраля российские войска совершили ограниченную наземную атаку на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские штурмы возле Богоявленки (25 км юго-западнее Донецка). Российские источники выдвинули противоречивые заявления о состоянии сделок в этом районе. Один военный блоггер утверждал, что продолжаются ожесточенные бои вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка), тогда как другие «военкоры» заявили, что активных боев в этом районе нет. Гиркин утверждал, что украинские силы отразили российские штурмы вблизи Угледара и нанесли большие потери. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук 8 февраля обнародовал видео, на котором украинские войска атакуют и останавливают неорганизованную российскую механизированную колонну возле Угледара.

Южная ось

Сообщается, что 8 февраля российские и украинские силы продолжали небольшие боевые действия и разведку в дельте реки Днепр и Кинбурнской косе. Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) сообщило, что российские силы используют малые лодки, чтобы пытаться сохранить присутствие на островах в дельте реки Днепр к югу от Херсона и что украинские силы развернули дальнобойную артиллерию для удара по нескольким российским форпостам.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские и украинские силы, вероятно, развернули небольшие группы на Кинбурнской косе в Николаевской области, чтобы контролировать залив Днепра. Ранее представитель Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявляла, что российские войска в рамках информационной операции по созданию вероятной угрозы городу Херсон усиливают разведывательно-диверсионные попытки в районе дельты Днепра.

Российские войска продолжают строительство оборонительных укреплений в Запорожской области. На спутниковых снимках, собранных в период с 26 января по 7 февраля, видно, как российские войска расширяют траншейные и полевые укрепления возле Тарасовки Запорожской области. Вероятно, российские войска построили эти укрепления для дальнейшего укрепления российских позиций вдоль шоссе Т0401 между Пологами и Токмаком. Российские войска, вероятно, создают длинные линии обороны вдоль линий связи критических мест (GLOCs) в Запорожской области, готовясь к защите от возможных предстоящих контрнаступательных операций Украины вдоль запорожской линии фронта. Однако ISW не заметила, как российские войска строят оборону, чтобы остановить украинскую атаку на большом фронте и оборонные позиции остаются ограниченными главными дорогами.

8 февраля российские войска продолжали регулярный обстрел западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Херсону и в районе Очакова Николаевской области.

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