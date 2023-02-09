Посольство Беларуси: В Турции погиб муж белоруски и один из ее детей 9.02.2023, 10:16

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Ее саму и второго ребенка ищут.

Малолетнего ребенка гражданки Беларуси и ее мужа нашли погибшими в Турции. Об этом БелТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

«По уточненной информации с места поисковых работ в Кахраманмараше, из-под завалов извлекли тела ее супруга (гражданина Турции) и одного малолетнего ребенка. Оба погибли. Поиски гражданки Беларуси и ее второго малолетнего ребенка продолжаются», — проинформировали в дипмиссии.

Накануне телеканал «Белсат» со ссылкой на знакомую погибшей женщины сообщил.

8 февраля в белорусском посольстве в Анкаре рассказали, что после стихийного бедствия не могут найти четырех белорусов — одну женщину и троих детей. Среди них — гражданка Беларуси и двое ее детей, которые проживали как раз в городе Кахраманмараш.

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4.17 утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия затронули множество регионов Турции и соседней Сирии. Толчки продолжались в течение всего дня. По последним данным, погибли более 11 тысяч человек.

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