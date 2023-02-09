Украинская разведка: Российское командование готовит самоубийственное решение с территории Беларуси 9.02.2023, 10:44

8,572

Операция задумана в поддержку наступления РФ на востоке.

Российские оккупанты, кроме наступления на востоке, могут решиться на проведение десантной операции на юге или севере Украины, отметили в украинской разведке.

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Главного управления разведки Андей Юсов, эта операция станет самоубийственной для РФ.

«Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует. Либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе», — сказал Юсов.

Он отметил, что российский десант будет быстро уничтожен на территории Украины.

«Такое решение было бы самоубийственным для рашистов. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Точно так же как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в Гостомельском аэропорту, когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам», — подчеркнул Юсов.

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к повторению Россией десантной операции для захвата Киева, которую она организовала в феврале 2022 года.

«На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий… Тогда не удалось оккупантам это сделать, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так до столицы и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь», — сказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».