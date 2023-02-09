Минчанин напал с ножом на фельдшера в машине скорой помощи 1 9.02.2023, 11:48

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Мужчина требовал, чтобы его немедленно выпустили из авто.

В Минске нетрезвый мужчина угрожал сотруднику бригады скорой медицинской помощи убийством, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 20 декабря 2022 года между нетрезвым 53-летним обвиняемым и родственниками его сожительницы возник конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения. Ему вызвали скорую.

По пути в больницу обвиняемый стал вести себя агрессивно, высказывал претензии, что его якобы везут в милицию. В какой-то момент мужчина резко наклонился к фельдшеру и, высказывая угрозы убийством, провел по шее потерпевшей тупой частью лезвия ножа. После этого он направился к выходу и начал требовать, чтобы его выпустили.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ст. 186 УК Беларуси (Угроза убийством). Уголовное дело направлено в суд. Избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий прокурор оставил без изменения.

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