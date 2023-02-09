Прокурор запросил для Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 12 лет колонии

Прокурор запросил для Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 12 лет колонии3
- 9.02.2023, 12:45
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(Обновлено) Остальным фигурантам «дела Вясны» — от 9 до 11 лет.
Прокурор запросил для обвиняемых по делу «Вясны» наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Для лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого обвинение запросило лишение свободы сроком 12 лет. Для Владимира Лабковича — 9 лет, для Валентина Стефановича — 11 лет. Для Дмитрия Соловьева, который находится за границей, 10 лет.
Как писал сайт Charter97.org, дело «вясновцев» рассматривают в ускоренном режиме. Их незаконно обвиняют по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).
Политзаключенные «вясновцы» сейчас нуждаются в солидарности. Поддержите их письмами, посылками и денежными переводами: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Александру Викторовичу Беляцкому, Валентину Константиновичу Стефановичу, Владимиру Николаевичу Лабковичу.