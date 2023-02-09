HIMARS нанесли прицельный удар по 155-й бригаде морпехов РФ под Угледаром 1 9.02.2023, 14:00

7,256

Фото: AP

Уничтожено скопление техники и живой силы врага.

Артиллерия ВСУ нанесла прицельный удар по врагу под Угледаром. РСЗО HIMARS уничтожили оккупантов 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота РФ.

Разведывательный дрон отследил врага в лесопосадке в районе Угледара. Там в одном месте скучковалась военная техника и живая сила противника. Недолго думая, артиллеристы ВСУ нанесли серию прицельных ударов.

Telegram-канал «Украина 365» выложил кадры удачной охоты украинских артиллеристов на морпехов РФ.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты провели наземную атаку в районе Богоявленки, что в 25 км от Донецка. При этом ВСУ сумели отразить атаку врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».