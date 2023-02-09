закрыть
9 февраля 2023, четверг, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

HIMARS нанесли прицельный удар по 155-й бригаде морпехов РФ под Угледаром

1
  • 9.02.2023, 14:00
  • 7,256
HIMARS нанесли прицельный удар по 155-й бригаде морпехов РФ под Угледаром
Фото: AP

Уничтожено скопление техники и живой силы врага.

Артиллерия ВСУ нанесла прицельный удар по врагу под Угледаром. РСЗО HIMARS уничтожили оккупантов 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота РФ.

Разведывательный дрон отследил врага в лесопосадке в районе Угледара. Там в одном месте скучковалась военная техника и живая сила противника. Недолго думая, артиллеристы ВСУ нанесли серию прицельных ударов.

Telegram-канал «Украина 365» выложил кадры удачной охоты украинских артиллеристов на морпехов РФ.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты провели наземную атаку в районе Богоявленки, что в 25 км от Донецка. При этом ВСУ сумели отразить атаку врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников