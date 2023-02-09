HIMARS нанесли прицельный удар по 155-й бригаде морпехов РФ под Угледаром

HIMARS нанесли прицельный удар по 155-й бригаде морпехов РФ под Угледаром1
- 9.02.2023, 14:00
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Уничтожено скопление техники и живой силы врага.
Артиллерия ВСУ нанесла прицельный удар по врагу под Угледаром. РСЗО HIMARS уничтожили оккупантов 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота РФ.
Разведывательный дрон отследил врага в лесопосадке в районе Угледара. Там в одном месте скучковалась военная техника и живая сила противника. Недолго думая, артиллеристы ВСУ нанесли серию прицельных ударов.
Telegram-канал «Украина 365» выложил кадры удачной охоты украинских артиллеристов на морпехов РФ.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты провели наземную атаку в районе Богоявленки, что в 25 км от Донецка. При этом ВСУ сумели отразить атаку врага.