ВСУ уничтожили расхваленный пропагандистами российский «Терминатор» 5 9.02.2023, 14:28

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Опубликовано первое документальное подтверждение.

Появилось первое документальное подтверждение, что в Украине уничтожена российская боевая машина поддержки танков «Терминатор».

«Это очень редкая боевая машина российских оккупационных войск, штучный объект, так сказать. Ранее так же поступала информация об уничтожении и повреждении данных БМПТ, но документально подтверждено впервые», - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, опубликовав фото.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что БМПТ «Терминатор» кардинально не изменили ситуацию ни на одном из направлений фронта в Украине: «Горит он точно так же, как и Т-90. Что Т-90, что «Терминатор» для Javelin и NLAW все равно».

«Терминатор» - российская боевая машина поддержки танков. Предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника. У машин есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

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