Польша введет новые санкции против лукашистов из-за приговора журналисту Анджею Почобуту 2 9.02.2023, 14:53

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Анджей Почобут

Формируется новый список для введения ограничений.

Власти Польши намерены ввести новые санкции против белорусских чиновников в ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Я поручил своим службам подготовить заявки на включение в санкционный список очередных лиц, связанных с режимом Лукашенко, ответственных за репрессии против поляков в Беларуси», — написал он.

Ранее сайт сообщил, что Польша закрывает пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью. Глава МВД Польши сообщил, что решение о закрытии движения через «Бобровники» принято «в целях государственной безопасности».

8 февраля Гродненский областной суд приговорил журналиста, Союза поляков Беларуси Анджея Почобута к 8 годам колонии усиленного режима.

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