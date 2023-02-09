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СМИ: Польша может закрыть и оставшиеся пункты пропуска на границе с Беларусью

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  • 9.02.2023, 15:58
  • 13,292
СМИ: Польша может закрыть и оставшиеся пункты пропуска на границе с Беларусью
фото: EPA

Варшава жестко реагирует на приговор Анджею Почобуту.

Польское СМИ RMF FM сообщает, что закрытие пограничного перехода «Бобровники» — это реакция на незаконный приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту, которого режим приговорил к восьми годам колонии усиленного режима.

«Закрытие перехода является ответом на вчерашний приговор режима Александра Лукашенко по делу Анджея Почобута и репрессии Минска против польского меньшинства», – пишет СМИ.

Издание пишет, что Варшава посылает Минску жесткий сигнал, что режим может быть полностью отрезан от Запада. Не исключены решения относительно других переходов границы – в Тересполе (с белорусской стороны − Брест) и «Кукурыках» (с белорусской стороны − «Козловичи»).

Ранее сайт Charter97.org писал, как белорусы реагируют на новость о закрытии «Бобровников».

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