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В одном из районов Беларуси ввели дни трезвости

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  • 9.02.2023, 16:03
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В одном из районов Беларуси ввели дни трезвости

Но есть нюанс.

В Могилевской области районные власти решили провести антиалкогольную акцию, растянутую на год. Речь идет о решении Дрибинского райисполкома об установлении «Дней трезвости» в 2023 году. Всего их будет пять, сообщается в документе, который опубликован на Национальном правовом портале.

Днями трезвости объявлены:

— 30 марта,

— 25 мая,

— 31 мая,

— 1 сентября,

— 29 ноября.

Сообщается, что продажа алкоголя в эти дни будет ограничена с 00:00 до 24:00.

Ограничена, но не запрещена полностью. В общепите на розлив спиртное отпускать будут. Что до розницы, то там разрешат покупать их лишь для свадеб и ритуальных обрядов.

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