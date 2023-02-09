В одном из районов Беларуси ввели дни трезвости

В одном из районов Беларуси ввели дни трезвости7
- 9.02.2023, 16:03
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Но есть нюанс.
В Могилевской области районные власти решили провести антиалкогольную акцию, растянутую на год. Речь идет о решении Дрибинского райисполкома об установлении «Дней трезвости» в 2023 году. Всего их будет пять, сообщается в документе, который опубликован на Национальном правовом портале.
Днями трезвости объявлены:
— 30 марта,
— 25 мая,
— 31 мая,
— 1 сентября,
— 29 ноября.
Сообщается, что продажа алкоголя в эти дни будет ограничена с 00:00 до 24:00.
Ограничена, но не запрещена полностью. В общепите на розлив спиртное отпускать будут. Что до розницы, то там разрешат покупать их лишь для свадеб и ритуальных обрядов.