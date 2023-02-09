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Оккупанты усилили атаки возле Кременной

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  • 9.02.2023, 16:46
Оккупанты усилили атаки возле Кременной

Пытаются прорвать оборону ВСУ.

Российские захватчики изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи Кременной оккупанты увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Существенно увеличилось количество атак и обстрелов в последнее время. Именно в Кременском направлении они пытаются развивать успех, продавливать оборону наших защитников. Но на сегодня они там существенного успеха не имеют. Силы обороны удерживают свои позиции», – сказал Сергей Гайдай.

Глава ОВА отметил, что россияне и дальше продолжают уничтожать село за селом в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила для масштабного наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 РСЗО советских времен, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Украинские власти заявляют, что на данный момент нет угрозы повторения широкомасштабного российского наступления, однако такие риски существуют на Восточном и Южном направлениях.

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