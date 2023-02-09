Полковник ВСУ: Лукашенко ждет трибунал

Полковник ВСУ: Лукашенко ждет трибунал3
- 9.02.2023, 17:26
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Белорусский диктатор — это Пушилин с усами и картошкой в кармане.
Полковник ВСУ, военный аналитик Роман Свитан в интервью «Лампе» заявил, что Лукашенко ждет трибунал.
«Лукашенко — это руководитель оккупационного режима на территории Беларуси. Это как Пушилин (Денис Пушилин — главарь террористов «ДНР») на Донбассе, только с усами и картошкой в кармане. Отношение у украинцев, в том числе и у верховного главнокомандующего будет примерно такое же как и к Пушилину, который сделал оккупационный режим в Донецкой области, поэтому никто в Украине жать руку Лукашенко не будет», — рассказал полковник ВСУ.
«Когда Российская Федерация распадется, у Лукашенко не станет этой опоры, и режим будет сразу уничтожен. Ведь этот режим - это слепок ДНР с инфильтрацией российских управленцев в силовые структуры. Как только это отсекается, режим просто падает. А уже беларусы сами будут демократическим путем избирать правительство, и оно будет лояльно относится к тем беларусам, которые воевали против России в рядах ВСУ», — считает Свита.
Роман Свитан уверен, что Лукашенко будет под трибуналом.