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Полковник ВСУ: Лукашенко ждет трибунал

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  • 9.02.2023, 17:26
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Полковник ВСУ: Лукашенко ждет трибунал

Белорусский диктатор — это Пушилин с усами и картошкой в кармане.

Полковник ВСУ, военный аналитик Роман Свитан в интервью «Лампе» заявил, что Лукашенко ждет трибунал.

«Лукашенко — это руководитель оккупационного режима на территории Беларуси. Это как Пушилин (Денис Пушилин — главарь террористов «ДНР») на Донбассе, только с усами и картошкой в кармане. Отношение у украинцев, в том числе и у верховного главнокомандующего будет примерно такое же как и к Пушилину, который сделал оккупационный режим в Донецкой области, поэтому никто в Украине жать руку Лукашенко не будет», — рассказал полковник ВСУ.

«Когда Российская Федерация распадется, у Лукашенко не станет этой опоры, и режим будет сразу уничтожен. Ведь этот режим - это слепок ДНР с инфильтрацией российских управленцев в силовые структуры. Как только это отсекается, режим просто падает. А уже беларусы сами будут демократическим путем избирать правительство, и оно будет лояльно относится к тем беларусам, которые воевали против России в рядах ВСУ», — считает Свита.

Роман Свитан уверен, что Лукашенко будет под трибуналом.

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