На белорусско-российской границе — многокилометровый затор 9.02.2023, 17:48

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Очереди начали собираться примерно с конца прошлого года.

Кажется, белорусско-российская граница не то место, где должны собираться «колейки» грузовиков. Границ нет – поезжай себе спокойно. Но очереди все же есть. И порой здесь они растягиваются на несколько километров как в одну, так и в другую сторону. В них томятся сотни фур.

Так происходит по крайней мере в пункте пропуска «Красное – Редьки», что между деревнями Красная Горка и Редьки на трассе М1 Брест – Минск – граница России, через который регулярно ездит дальнобойщик Игорь. О ситуации он рассказал abw.by.

«Приехал на границу примерно в 8:00, уехал только к 17:00»

На белорусской стороне нет ни пограничников, ни таможенников, очередь никто не задерживает. Чего не скажешь о российской стороне. Здесь есть пограничники, таможенники, транспортный и весовой контроль, а еще появился фотограф.

«Таможенники спрашивают документы, что везешь, куда везешь. Коды сверяют. Иногда с собаками ходят. Есть и «транспортник», который проверяет режим труда и отдыха. На все это тратится время», – говорит водитель.

Да, бывает и такое, как в минувшую субботу, когда утром на Беларусь было ноль машин, а на Россию фуры растянулись километра на два. «В выходные еще более-менее, поток спадает, в субботу обычно затишье. В будние дни просто дичь. Равно как в воскресенье вечером, когда все «рвут» на выгрузки-загрузки, таможни и так далее», – рассказывает Игорь Автобизнесу.

Ситуация же на границе во вторник на минувшей неделе ох как раздосадовала! «Колейка» на Россию составляла километров 25 и еле-еле двигалась. «Я утром приехал на границу примерно в 8:00, а уехал к 17:00, да и то только потому, что мне надо было «скоропорт» оформлять. Причем в две полосы там все стояли, начали вторую полосу для легковых занимать!» – говорит водитель.

Из-за чего такое происходит? По словам Игоря, очереди начали собираться примерно с конца прошлого года. Почему? Непонятно. «Нам никто не отчитывается», – говорит водитель.

Пограничники, таможенники, «транспортники», а теперь еще и фотограф. Зачем?

А еще, по его словам, с лета на российской стороне к пограничникам, таможенникам и «транспортникам» присоединился фотограф, который фиксирует «номера» каждой грузовой машины, причем как на въезд, так и на выезд из России. Это тоже тормозит очередь.

«Доходит до того, что с коллегой как-то пустые ехали, объезжали через легковой ряд, так нас развернули и сказали стоять в «колейке». И мы стояли пустые для того, чтобы он сфотографировал «номера» и посмотрел, что ему надо. Зачем фотографирует? Не знаю, возможно, как-то потом «пробивают» на штрафы или чтобы проверить, не была ли фура замечена в провозе контрабанды или в чем-то еще. Вбивают «номер», проверяют. Вообще непонятно, к чему это и почему так все медленно. Я сколько раз спрашивал, никто толком мне не ответил».

Водитель отмечает, что раньше «колеек» на Россию вообще не было: «Пара машин может стоять, друг за другом приехали, а сейчас непонятно что». Игорь говорит, что почти всех под навес на досмотр отправляют.

Дальнобойщику хочется, чтобы белорусские госорганы обсудили со своими коллегами из России ситуацию на границе и чтобы ее прохождение не занимало столько времени.

«Мы и сами звонили на российскую таможню, спрашивали, что происходит. В ответ никакой конкретики: «Такая медленная смена». А когда спрашиваешь, подъехав под навес, с чем связан досмотр, отвечают: «Такая у нас работа». Конечно, бывают смены, что пропускают через две секунды. Но с большего там все очень сложно, приходится полдня и больше стоять».

Очередь в Россию днем 8 февраля составляла 9 км.

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