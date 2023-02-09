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ГУР: Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова Украиной

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  • 9.02.2023, 18:42
  • 1,774
ГУР: Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова Украиной

На полуострове усиливается контроль.

Украинская разведка считает, что оккупационные власти Крыма готовятся к освобождению полуострова ВСУ.

Для этого издано решение об установлении высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали «решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности». Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.

Кроме этого, в решении указано, что подразделениям ФСБ необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением россиян и иностранцев и обязательной регистрацией временного места жительства.

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