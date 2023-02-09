ГУР: Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова Украиной

ГУР: Оккупанты в Крыму готовятся к освобождению полуострова Украиной1
- 9.02.2023, 18:42
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На полуострове усиливается контроль.
Украинская разведка считает, что оккупационные власти Крыма готовятся к освобождению полуострова ВСУ.
Для этого издано решение об установлении высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали «решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности». Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.
Кроме этого, в решении указано, что подразделениям ФСБ необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением россиян и иностранцев и обязательной регистрацией временного места жительства.