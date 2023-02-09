В Беларуси ввели регулирование цен на автомобили 3 9.02.2023, 21:27

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Что известно.

В Беларуси ввели регулирование цен на автомобили. Белорусское правительство расширило перечень товаров, на которые действует регулирование цен. Подробности озвучили в пресс-службе Совмина.

Документ предусматривает расширение перечня товаров, в отношении которых будет действовать регулирование цен. Так, устанавливаются предельные максимальные надбавки импортера и оптовые надбавки к отпускным ценам производителей на машины, оборудование, транспортные средства, запасные части, за исключением тех, которые были в употреблении. Кроме того, на семена, шрот (жмых) подсолнечный, рапсовый, соевые, а также на ветпрепараты для сельскохозяйственных животных.

Также документ предусматривает установление норматива рентабельности для определения суммы прибыли, которая подлежит включению в отпускные цены производителей на товары. Еще предусматриваются обязательства импортеров по обоснованию контрактных цен на импортируемые товары. Уточняется, что размер оптовой надбавки не должен быть выше размера предельной оптовой надбавки вне зависимости от количества юрлиц или ИП, которые принимают участие в реализации товаров.

В пресс-службе правительства заметили, что данное постановление позволит исключить возможность необоснованного завышения цен на приобретаемые сельскохозяйственными производителями перечисленные товары.

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