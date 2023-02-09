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Как выглядят одичавшие коровы, которые живут в Чернобыльской зоне

  • 9.02.2023, 21:49
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Как выглядят одичавшие коровы, которые живут в Чернобыльской зоне

Совсем как зубры.

Вблизи Чернобыля на украинском Полесье живет стадо коров, которые одичали после смерти хозяев-самоселов. Они пасутся на воле, не дают в обиду телят и даже не нуждаются в дойке. О свободных и независимых коровах рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, чьи сотрудники наблюдают за жизнью стада.

Коровы распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породы принадлежали двум семьям самоселов, которые поселились в Чернобыле и деревне Лубянка недалеко от ЧАЭС. В 2016 году их хозяева умерли, стадо стало жить на свободе и постепенно одичало. К началу войны оно разрослось до 20 голов.

Коровы научились выживать без людей, ведь их предки — выходцы из дикой природы. Через некоторое время животные одичали настолько, что при появлении человека или автомобиля начали стремительно убегать в ближайшие заросли.

Без хозяев и пастуха им живется совсем неплохо, утверждают сотрудники заповедника — это подтверждают мониторинг ученых и снимки из фотоловушек.

На территории зоны отчуждения немало заброшенных зданий, куда коровы забредают для защиты от ветра, дождя и снега. Пропитание они находят себе сами, благо корма на территории заповедника достаточно: даже зимой, когда выпадает снег, животные выкапывают сухую траву копытами. К тому же у коров нет нужды доиться, в отличие от домашних: цикл их лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

— С конца 2018 года за уникальными жителями зоны наблюдают специалисты заповедника. Их вывод: коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят, — утверждают сотрудники.

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