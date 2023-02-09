Украинские артиллеристы ударили в российский вертолет Ми-24/Ми-35М 1 9.02.2023, 22:01

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Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение вертолета в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что это российский вертолет Ми-24/Ми-35М. На записи видно, что летательный аппарат попал под артиллерийский обстрел, когда приземлился в поле вблизи стоящего неподалеку перелеска автомобиля. На видео можно рассмотреть движение нескольких людей в направлении от автомобиля к вертолету.

«Восточное направление, уничтожение украинской артиллерией российского вертолета Ми-24/Ми-35М», - отмечает автор комментария.

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