закрыть
9 февраля 2023, четверг, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские артиллеристы ударили в российский вертолет Ми-24/Ми-35М

1
  • 9.02.2023, 22:01
  • 2,918
Украинские артиллеристы ударили в российский вертолет Ми-24/Ми-35М

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение вертолета в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что это российский вертолет Ми-24/Ми-35М. На записи видно, что летательный аппарат попал под артиллерийский обстрел, когда приземлился в поле вблизи стоящего неподалеку перелеска автомобиля. На видео можно рассмотреть движение нескольких людей в направлении от автомобиля к вертолету.

«Восточное направление, уничтожение украинской артиллерией российского вертолета Ми-24/Ми-35М», - отмечает автор комментария.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников