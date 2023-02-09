TikTok заблокировал сеть аккаунтов, которые ретранслировали в Беларусь пропаганду РФ о войне в Украине 1 9.02.2023, 22:17

Аккаунты базировались в Грузии.

TikTok заблокировал сеть аккаунтов в Грузии, которая распространяла среди белорусских пользователей российскую пропаганду о войне в Украине. Об этом сообщается в отчете, который был опубликован 9 февраля на сайте видеосервиса.

Базировавшаяся в Грузии сеть объединяла 18 аккаунтов, на которые были подписаны около 85 тысяч пользователей. Ее целевой группой были русскоязычные жители Казахстана, Беларуси и Украины. Владельцы аккаунтов, которые входили в сеть, распространяли российские пропагандистские нарративы о войне в Украине, притворяясь новостными агентствами.

Кроме того TikTok сообщил о еще одной сети, которая работала в России. Она объединила 1686 аккаунтов, на которые были подписаны 133 тысячи пользователей. Сеть «вещала» на европейскую аудиторию. Ее целевыми группами были жители Германии, Италии и Великобритании.

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