Во время секретной поездки в Беларусь немецкий депутат встречался с Макеем 6 9.02.2023, 22:57

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Владимир Макей

Фото: МИД Беларуси

Спустя неделю после встречи экс-глава МИД Беларуси умер.

Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Петр Быстрон, посетивший Беларусь в ноябре 2022 года, встречался с министром иностранных дел Владимиром Макеем за неделю до его смерти, а также с председателем Постоянной комиссии «палаты представителей» по международным делам Андреем Савиных. О своей поездке, которую назвали «секретной», он рассказал изданию Bild.

Быстрон известен своими заявлениями против поставок оружия Украине и критикой политики Шольца, а также Киева, в частности, в связи с лишением Виктора Медведчука украинского гражданства. Согласно информации некоммерческого исследовательского центра Correctiv и литовского телеканала LRT, для поездки в Беларусь он якобы использовал командировку в Литву в ноябре 2022 года и скрыл это в своем отчете о поездке главе Бундестага.

В материале Bild говорится, что 9 ноября 2022 года Быстрон зарегистрировал в Бундестаге деловую поездку в Литву на период с 13 по 16 ноября.

«Верно и то, что он не заявил о своем намерении поехать в Беларусь и не отчитался потом перед Бундестагом. Но ему не пришлось этого делать», — отмечают авторы.

В этот же день он также объявил, что «совершит поездку парламентской группы» с 16 по 19 ноября (заявление имеется в распоряжении Bild). В качестве пункта назначения он указал «Минск (Беларусь)».

О поездке он проинформировал своего заместителя в рабочей группе по внешней политике Йоахима Вундрака. 11 ноября ее общая стоимость в 1 592 евро была подписана заместителем председателя парламентской группы AfD Норбертом Кляйнвехтером, а 14 ноября ответственный за финансы парламентской группы Рюдигер Крайзель дал окончательное разрешение на командировку.

Сразу после деловой поездки в Литву 16 ноября Быстрон отправился в Беларусь и пробыл там до 19 ноября, после чего вылетел обратно в Германию — опять же из Литвы. Затем он отчитался за поездку в обычном порядке и представил парламентской группе отчет о поездке (имеется в распоряжении Bild). В качестве пункта назначения он написал «Минск, Беларусь», в качестве причины поездки — «приглашение минского парламента», а в качестве одной из основных тем — «построение мира в Украине».

Быстрон признался, что встречался с высокопоставленными чиновниками, включая министра иностранных дел Владимира Макея и председателя Постоянной комиссии «палаты представителей» по международным делам Андрея Савиных. Быстрон также встретился с руководителями «Беларусский института стратегических исследований» и «Белорусского фонда мира».

Быстрон пояснил визит тем, что хотел изучить возможность того, чтобы Беларусь стала «нейтральным миротворцем для Украины» и развивать «двусторонние отношения между парламентами Германии и Беларуси».

С утверждениями, что он хотел «скрыть» командировку в Беларусь, он не согласен.

«Correctiv распространяет здесь фейковые новости, чтобы дискредитировать наши мирные усилия. Не случайно история трехмесячной давности была размещена только сейчас. Этот искусственно созданный «скандал» призван затмить освещение нашего мирного плана для Украины», — заявил политик.

Первый парламентский секретарь СДПГ Катя Маст назвала ситуацию неприемлемой.

«Поведение депутата от AfD Быстрона неприемлемо. Это вредит Германии в целом. AfD продолжает свою лживую игру и здесь. Очень хорошо, что сейчас изучается все, что связано с поездкой в Беларусь. Члены парламента от AfD становятся истуканами режимов, которые ведут войну в Украине, противоречащую международному праву, и активно поддерживают ее. И парламентская группа платит», — заявила она.

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