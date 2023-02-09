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ВСУ в Бердянске ударили в захваченный россиянами аэродром

  • 9.02.2023, 23:54
ВСУ в Бердянске ударили в захваченный россиянами аэродром

Уничтожены более 100 оккупантов.

В результате взрывов в Бердянске 8 февраля были попадания в захваченный россиянами аэродром и уничтожены более 100 российских военных.

Об этом в телеграм-канале сообщает Бердянская городская военная администрация.

«Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попадание в аэродром», - говорится в сообщении от 9 февраля.

Отмечается также, что украинские военные уничтожили более ста захватчиков. Пострадали склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция.

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