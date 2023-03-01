В Беларуси за чертой бедности находится больше 360 тысяч человек 1.03.2023, 2:09

Это официальная статистика.

В Беларуси за чертой бедности живут 3,9% населения, сообщает Белстат. Ведомство обнародовало результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале прошлого года.

Если взять численность населения на начало 2022 года (более свежих данных не публиковали), то за чертой бедности в октябре — декабре прошлого года было около 361 тыс. человек. У них среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. Сейчас он составляет 339 рублей 83 копейки (а до этого был 328 рублей 50 копеек).

Самый высокий уровень малообеспеченности был в Могилевской области — 5,9%, а ниже всего — в Минске (1,4%).

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание официальные профсоюзы. В федерации профсоюзов заявляли, что в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

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