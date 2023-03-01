В России началась паника после взрывов на аэродроме в Ейске 3 1.03.2023, 8:05

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иллюстрационное фото: getty images

Россияне сообщают, что по аэродрому ударили ракетами.

Как сообщал сайт Charter97.org, в России поздно вечером 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края прогремели сильные взрывы.

Как пишут российские Telegram-каналы, очевидцы слышали два взрыва, после которых загорелся некий склад.

Также сообщается, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 «Стриж», отмечает УНИАН.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что именно с этого аэродрома взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины:

«Официальных подтверждений этой информации пока нет, ждем и надеемся».

Тем временем россияне в комментариях под сообщениями паникуют и предполагают, что по аэродрому ударили ракетами.

Власти Ейска уже успели объявить, что в районе проводятся «военно-тактические учения», о которых якобы сообщалось, и что ситуация под контролем. Россиян призывают сохранять спокойствие, однако, судя по их комментариям, призывы не особо действуют.

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