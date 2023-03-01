«Дроны вылетели из деревни Чуриловичи»: новые данные телеграм-каналов о взрывах в Мачулищах 7 1.03.2023, 8:47

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Восстановление российского самолета-разведчика А-50У займет не менее года.

Как сообщал сайт Charter97.org в Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме «Мачулищи», откуда взлетают российские истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на борту. В результате взрывов повреждения получил самолет-разведчик А-50У, который координировал запуски крылатых ракет по Украине.

Пока известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны. Украина свое участие в атаке официально не подтверждает. Повреждение самолета А-50У может заставить российских оккупантов пересмотреть свои планы относительно ракетных ударов по Украине.

Сайт Charter97.org собрал подробности об атаке на аэродром «Мачулищи» и ее последствиях, а также комментарии экспертов.

Что известно об атаке

В результате взрывов, прогремевших на аэродроме «Мачулищи», получил значительные повреждения самолет дальнего радиолокационного отслеживания А-50У воздушно-космических сил РФ.

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит.

По данным Telegram-канала «Беларускі Гаюн», этот самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. До взрыва он пробыл на белорусском аэродроме 54 дня, совершив 12 вылетов. Такие самолеты государство-агрессор использует для предоставления координат для ударов пилотам российских истребителей. Из открытых источников известно, что стоимость такого самолета составляет $330 млн.

В то же время, атаку на аэродром подтверждают некоторые российские пропагандистские источники. По их данным, атака осуществлялась беспилотниками, несколько дронов были сбиты, но один достиг цели и повредил российский военный самолет.

В белорусских независимых СМИ появились сообщения, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны местные партизаны, операция готовилась несколько месяцев .

В свою очередь, украинская сторона не подтверждает причастность к инциденту. Москва и Минск информацию о взрывах в Мачулищах никак не комментируют.

Телеграм-канал «Белорусская разведка» сообщил новые подробности о взрывах в Мачулищах. Авторы канала сообщают, что атака была проведена двумя квадрокоптерами с заранее подготовленной прошивкой, способной противостоять РЭБ. Запуск произведен из деревни Чуриловичи Минского района. Боекомплект был сброшен с небольшой высоты точно на тарелку антенны. В качестве боевой части дронов использовался кассетный подвес ВОГ или РГД (данные источников расходятся).

Антенна уничтожена и поврежден незначительный участок фюзеляжа. Оперативки КГБ уверены, что «прошивка» дрона, способная запутать РЭБ аэропорта, не могла быть создана без учета боевого опыта украинцев.

Следственная группа усматривает след ГУР в качестве соучастника подготовки атаки с использованием местных «белорусских партизан».

«Итог. Самолет утратил летную годность, антенна разрушена. Восстановление самолета займет не менее года», — сообщает «Белорусская разведка».

Оккупантам будет сложнее атаковать Украину ракетами

Самолетов-разведчиков А-50У на вооружении России считанные единицы. Повреждение одного из них осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине.

Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого ТСН .

Гетман объяснил принцип работы самолетов А-50У:

«Таких самолетов у наших границ уже нет. Это они скопировали американский AWACS — самолет с «шайбой» сверху. Это антенна дальнего наблюдения. Поскольку земля круглая, электромагнитные линии не могут загибаться за линию горизонта. Поэтому, чтобы наблюдать объекты на относительно большом расстоянии, нужно как можно выше ставить радиолокационные станции. Это летающая радиолокационная станция, которая может подняться на несколько десятков километров, и оттуда видеть все, что происходит в электромагнитных волнах на территории Украины. Эти электромагнитные волны – излучение наших радиолокационных станций».

По его словам, А-50У может «подсвечивать» цель для российских крылатых ракет.

«Этот самолет не заходит в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов, но летает вокруг зон поражения и вычисляет, где находятся наши ЗРК. Наша противовоздушная оборона мобильна — они двигаются, меняют свою дислокацию. Они рассчитывают, где именно сейчас находится украинская ПВО, чтобы эти координаты вложить в крылатые ракеты, которые по нам атакуют, чтобы они обошли наши ПВО, или нашли, где меньше плотность. Это помогает им лучше атаковать, а нам сложнее сбивать эти ракеты. Сейчас, если не будет этого самолета, ракетные атаки им будет сложнее делать», – объяснил военный эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью ТСН отметил, что после взрыва в Мачулищах РФ может убрать свою боевую авиацию из Беларуси.

«Осталось еще 8 самолетов А-50 где-то на территории России, всего их было 9. Россияне сейчас, скорее всего, перебросят свои самолеты, не только такого уровня, уберут с белорусской территории. Их рассредоточат по российским аэродромам на определенные боевые радиусы. МиГ-31 будут летать либо с Дягилево, либо с Шайковки - уберут ближе к Москве. Остальные самолеты могут уйти за Урал», - отметил Свитан.

На вопрос, как это может отразиться на ракетных ударах по Украине, эксперт ответил:

«Если полностью уберут, не будут ходить А-50 вдоль наших границ, тогда будут маршруты (для крылатых ракет - ред.) вычислять или прокладывать, исходя из географических карт, не имея системы расположения наших зенитно-ракетных комплексов. Будут работать наугад. Это увеличит процент уничтожения российских ракет».

Характеристики самолета А-50

А-50 – это российский самолет дальней радиолокационной слежки. Он предназначен для сопровождения воздушных целей и координации пилотов истребителей.

Радиолокационная станция А-50 способна обнаружить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км;

истребители: 300 км;

крылатые ракеты: 215 км.

В воздушно-космических силах РФ есть только 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией «У» – всего 6 единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио- и 3 инженерно-технического персонала).

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