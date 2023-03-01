«Экипаж погиб сразу»: ВСУ превратили российскую БМП в «призрак» 9 1.03.2023, 9:15

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Уникальное видео.

В Сети опубликовано уникальное видео, на котором показано, как именно ВСУ расстреливают с дистанции попытки российской армии наступать под Угледаром.

На опубликованных кадрах экипаж российской БМП пытается приблизиться к украинским позициям, однако получает сразу три точных выстрела в корпус.

Фрагмент видео на своей странице в социальной сети Twitter показал итальянский военный эксперт сухопутных сил НАТО Томас Тайнер. Он отметил, что, по всей вероятности, экипаж российских военных погиб после первого попадания, однако машина продолжала двигаться по инерции еще несколько десятков метров, принимая артиллерийские попадания.

«Российская БМП получила три попадания, прежде чем остановилась. У Украины намного больше противотанковых боеприпасов, чем у России танков, но россияне, тем не менее, ведут каждую из своих машин одну за другой в пределах досягаемости, чтобы быть уничтоженными. Я предполагаю, что экипаж не выжил, но двигатель выжил», - отметил эксперт, комментируя видео.

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