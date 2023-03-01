закрыть
1 марта 2023, среда, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На границе Беларуси с Литвой проходит яркая акция в поддержку Николая Статкевича

1
  • 1.03.2023, 9:33
  • 1,720
На границе Беларуси с Литвой проходит яркая акция в поддержку Николая Статкевича

И всех белорусских политзаключенных.

Всех проезжающих через пограничный переход Мядининкай на границе Литвы с Беларусью встречает баннер с напоминанием об одном из лидеров белорусского сопротивления Николае Статкевиче и о тысячах белорусах, осужденных по политическим статьям.

Об этом сообщает пресс-служба возглавляемой Николаем Статкевичем партии «Народная Грамада».

«Мы все помним. Страница не может быть перевернута и забыта. Кому то придется отвечать за все», — отмечает пресс-служба «Народной Грамады».

Как сообщал сайт Charter97.org, после последнего ареста лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 1000 дней находится в заключении. В целом великий сын белорусского народа и главный оппонент режима Лукашенко провел за решеткой более 10 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов