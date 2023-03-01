На границе Беларуси с Литвой проходит яркая акция в поддержку Николая Статкевича 1 1.03.2023, 9:33

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И всех белорусских политзаключенных.

Всех проезжающих через пограничный переход Мядининкай на границе Литвы с Беларусью встречает баннер с напоминанием об одном из лидеров белорусского сопротивления Николае Статкевиче и о тысячах белорусах, осужденных по политическим статьям.

Об этом сообщает пресс-служба возглавляемой Николаем Статкевичем партии «Народная Грамада».

«Мы все помним. Страница не может быть перевернута и забыта. Кому то придется отвечать за все», — отмечает пресс-служба «Народной Грамады».

Как сообщал сайт Charter97.org, после последнего ареста лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 1000 дней находится в заключении. В целом великий сын белорусского народа и главный оппонент режима Лукашенко провел за решеткой более 10 лет.

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