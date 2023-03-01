Российское наступление под Кременной захлебнулось

Российское наступление под Кременной захлебнулось3
- 1.03.2023, 10:47
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Оккупанты истощили резервы в бессмысленных атаках.
Российское наступление на линии Сватово-Кременная, вероятно, терпит неудачу. Об этом сообщает в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что российские войска ведут ограниченные наземные атаки вблизи города Сватово и Новоселовского. Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной.
Институт отмечает, что российские войска не достигли значимых успехов в районе Кременной, где они пытаются наступать сразу на нескольких участках. При этом аналитики ссылаются на оценки как украинского Генштаба, так и российских же «военкоров».
«Хотя российские силы в Луганской области все еще имеют инициативу, российские наступательные операции в Луганской области неудачны, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что для наступления российских войск в Луганской области не хватает достаточных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления», – говорится в новой сводке.