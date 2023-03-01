Беларусь вышла на второе место среди экс-республик СССР по росту курса доллара 2 1.03.2023, 10:55

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Хуже обстоят дела только в России.

В феврале Беларусь заняла второе место по росту курса доллара среди стран — бывших республик СССР. Рост составил более 6 %, пишет телеграм-канал «Позірк». Хуже обстоят дела только в России (+8,39%).

А если смотреть с начала года, то у Беларуси — 3-е место. За январь-февраль курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 2,62% (с 2,7364 до 2,8080 рубля)

Быстрее доллар рос в России (на 7,24%) и еще в Таджикистане ( на 6,99%). Заметно, но все же не так сильно доллар подорожал за эти два месяца в Кыргызстане (на 2,03%). Немного (менее процента) ослабли местные валюты в Узбекистане, Латвии, Литве и Эстонии. Совсем не изменился официальный курс американской валюты в Азербайджане, Туркменистане и Украине. А в Армении, Молдове, Грузии и Казахстане доллар даже подешевел. Причем в Грузии и Казахстане — почти на 3%.

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