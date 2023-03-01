Британская разведка рассекретила новую площадку РФ для пуска дронов по Киеву

Британская разведка рассекретила новую площадку РФ для пуска дронов по Киеву3
- 1.03.2023, 11:20
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Оккупанты пытаются сократить подлетное время при атаках на украинскую столицу.
Россия нашла новую площадку для запуска дронов по Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
26 февраля украинские силы ПВО сбили 11 из 14 беспилотников Shahed, выпущенных Россией. Девять БПЛ при этом были сбиты в районе Киева, а остальные в Черниговской области.
В британской разведке полагают, что Россия разместила площадку для пуска дронов в Брянской области. До этого с середины декабря пуски фиксировались из Краснодарской области через Азовское море.
Новая площадка должна сократить подлетное время при атаках Киева, а также создать дополнительное напряжение для украинской ПВО.