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Британская разведка рассекретила новую площадку РФ для пуска дронов по Киеву

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  • 1.03.2023, 11:20
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Британская разведка рассекретила новую площадку РФ для пуска дронов по Киеву

Оккупанты пытаются сократить подлетное время при атаках на украинскую столицу.

Россия нашла новую площадку для запуска дронов по Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

26 февраля украинские силы ПВО сбили 11 из 14 беспилотников Shahed, выпущенных Россией. Девять БПЛ при этом были сбиты в районе Киева, а остальные в Черниговской области.

В британской разведке полагают, что Россия разместила площадку для пуска дронов в Брянской области. До этого с середины декабря пуски фиксировались из Краснодарской области через Азовское море.

Новая площадка должна сократить подлетное время при атаках Киева, а также создать дополнительное напряжение для украинской ПВО.

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