Британская разведка рассекретила новую площадку РФ для пуска дронов по Киеву 3 1.03.2023, 11:20

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Оккупанты пытаются сократить подлетное время при атаках на украинскую столицу.

Россия нашла новую площадку для запуска дронов по Украине. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

26 февраля украинские силы ПВО сбили 11 из 14 беспилотников Shahed, выпущенных Россией. Девять БПЛ при этом были сбиты в районе Киева, а остальные в Черниговской области.

В британской разведке полагают, что Россия разместила площадку для пуска дронов в Брянской области. До этого с середины декабря пуски фиксировались из Краснодарской области через Азовское море.

Новая площадка должна сократить подлетное время при атаках Киева, а также создать дополнительное напряжение для украинской ПВО.

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