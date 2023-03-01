Ученые: Динозавры умели щебетать как птицы 1.03.2023, 11:23

Палеонтологи из Японии сделали удивительное открытие.

Японские палеонтологи изучили кости гортани анкилозавра Pinacosaurus grangeri и сравнили их со строением «речевого аппарата» современных певчих птиц. Оказалось, они достаточно схожи, только аппарат динозавров оказался значительно больше.

Исследование ученых опубликовано в журнале Communications Biology.

Кости позволили воссоздать гортань и трахеи животного на 3D модели. Так ученые выяснили, что глотка анкилозавра позволяла ему вбирать большое количество воздуха, а подвижная трахея позволяла издавать пение, схожее с трелями современных птиц.

Японский палеонтолог Юнки Йошида был удивлен открытию, оказывается, певчие традиции птиц могли зародиться более 80 миллионов лет назад. Исследователи не смогли определить конкретный диапазон звуков, ведь певчие птицы обладают широким спектром звучания.

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