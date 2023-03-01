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Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима

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  • 1.03.2023, 12:12
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Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима

Опубликовано видео побега.

В Италии разыскивают босса мафии Марко Радуано. Он сбежал из тюрьмы строгого режима Badu’ e Carros, расположенной на Сардинии. Для побега он использовал классический способ — связал между собой несколько простыней, сообщает Mirror

Отсутствие мафиози в камере обнаружили спустя два часа, когда он не вернулся в камеру после отбоя.

Радуано работал в тюремной библиотеке. Следователи полагают, что именно там он узнал о графике надзирателей. Заключенному также удалось раздобыть ключ, необходимый для побега из строго охраняемой части тюрьмы.

Власти ведут розыск 39-летнего преступника на Сардинии. Радуано, известный по прозвищу Pallone (шар), считается главарем мафии Sacra Corona Unita. Он был арестован пять лет назад за незаконный оборот наркотиков и убийство и приговорен к 19 годам тюрьмы.

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